Europee: Renzi, 'me ne sbatto della visibilità, più importante la coerenza e mettere in moto l'Ue'

Roma, 4 giu (Adnkronos) – "La verità è che nel racconto amabile che fanno i giornalisti io sono sempre alla ricerca di visibilità, sono in ansia da prestazione, ma invece io vivo benissimo la mia vita, ho quasi 50 anni, sono preoccupato e mi candido sbattendomene della mia visibilità perché penso che per mia figlia, che compie 18 anni, sia più importante mettere in moto l'Europa. Mi rode lasciare il mio ufficio in Senato? Sì, ma è più importante essere coerente con gli elettori". Lo ha detto Matteo Renzi a Repubblica.it.