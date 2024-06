Beatrice Luzzi è stata paparazzata insieme a Giorgio Rastelli, ex marito di Roberta Capua. I due si sono concessi un pranzo, poi hanno passeggiato per le strade di Roma. Flirt in corso o semplice amicizia?

Beatrice Luzzi a pranzo con l’ex marito di Roberta Capua

RealGossip ha paparazzato Beatrice Luzzi in compagnia dell’ex marito di Roberta Capua. L’uomo risponde al nome di Giorgio Rastelli ed è l’ex direttore artistico di Mediaset. Stando alle foto diffuse in rete, i due appaiono sorridenti e abbastanza complici. La domanda, quindi, sorge spontanea: flirt in corso oppure incontro di lavoro?

Beatrice Luzzi e Giorgio Rastelli: non era un incontro di lavoro

Secondo Libero, Beatrice Luzzi e Giorgio Rastelli non si sono incontrati per parlare di lavoro. In effetti, dalle paparazzate si nota che sono entrambi rilassati. RealGossip parla di “nuova coppia nata“, ma per il momento non abbiamo alcuna conferma dai diretti interessati.

Luzzi e Rastelli: fuga alla vista dei paparazzi

Dopo il pranzo insieme, Beatrice Luzzi e Giorgio Rastelli si sono concessi una passeggiata per le vie di Roma. A rompere l’idillio è stato il paparazzo. Appena l’attrice e l’ex marito di Roberta Capua si sono accorti della sua presenza si sono separati. Nel frattempo, Giuseppe Garibaldi dovrà arrendersi: probabilmente, la Rossa non cederà al suo corteggiamento.