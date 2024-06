L’amore, quando arriva, bisogna accoglierlo, anche se le candeline sul groppone hanno toccato quota 100. Lo sanno bene Marjorie Fiterman e Bernie Littman, gli sposi più anziani del mondo, che si sono sposati in una casa di riposo.

Gli sposi più anziani del mondo si chiamano Marjorie Fiterman e Bernie Littman, rispettivamente di 102 e 100 anni. Come riportato da Fox News, i due si sono giurati amore eterno qualche giorno fa a Philadelphia, nella casa di riposo dove vivono da circa dieci anni. Sposandosi, la coppia ha stabilito un nuovo Guinness World Record, superando l’età complessiva di 202 anni. Prima di loro, il primato era di Doreen e George Kirby, due inglesi che, nel 2015, avevano un’età complessiva di 194 anni.

Le famiglie degli sposi più anziani del mondo hanno raccontato che Marjorie e Bernie si sono incontrati ad una festa in maschera nella casa di riposo. Il primo appuntamento è avvenuto proprio nel giorno in cui è nata una delle pronipoti di Littman. Un segno del destino? I piccioncini l’hanno letto proprio così. Sarah Sicherman, nipote dello sposo, ha raccontato a Fox News che la famiglia è stata contenta che il nonno, dopo aver trascorso 65 anni accanto ad una donna di nome Bernice, abbia trovato un nuovo amore “con cui fare attività e passare il tempo“.

Anche Marjorie è stata sposata per tanti anni con un uomo di nome Morris. Quando ha incontrato Bernie si è resa conto di avere davanti una persona “incredibilmente speciale” ed è tornata a credere nell’amore. Il matrimonio è stato celebrato nella casa di riposo dove vivono, dal rabbino Adam Wohlberg. Quest’ultimo ha svelato che i due due non volevano più “essere non solo amici intimi, ma marito e moglie, sembrava la cosa giusta, il passo da fare“.