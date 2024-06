Diletta Leotta festeggia l'addio al nubilato a Ibiza: ecco chi c'era con lei e il look scelto per la grande occasione.

In attesa di sposare l’amato Loris Karius, Diletta Leotta ha festeggiato l’addio al nubilato a Ibiza. Tra un bagno in piscina e una serata in discoteca, la giornata è stata indimenticabile.

Diletta Leotta festeggia l’addio al nubilato a Ibiza

Il 22 giugno 2024 Diletta Leotta sposerà il compagno Loris Karius, padre di sua figlia Aria. In attesa di giurare amore eterno al suo principe azzurro, la conduttrice sportiva ha festeggiato l’addio al nubilato a Ibiza. Ad accompagnarla in questo party super esclusivo gli amici di una vita. Il look, invece, è stato affidato all’Atelier Emè.

Addio al nubilato: ospiti e dress code

Per il suo addio al nubilato, Diletta Leotta ha scelto un abito dell’Atelier Emè. Un mini dress bianco in pizzo sangallo, con lunghe code dietro e maniche a sbuffo. Il prezzo? Intorno ai 1000 euro. Con lei a Ibiza gli amici di sempre, ossia: Francesca Muggeri, Irene Simeone, Giulia Sofia, Luca Canciolo e Michele Cuzzilla.

Diletta Leotta in discoteca per l’addio al nubilato

Dopo aver trascorso un pomeriggio tranquillo in piscina, Diletta Leotta e i suoi amici si sono scatenati nella famosissima discoteca Ushuaïa. “My bachelorette weekend“, ha scritto la conduttrice sportiva a didascalia di alcuni scatti che documentano il suo addio al nubilato a Ibiza.