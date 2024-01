Ilary Blasi: anticipazioni sul suo libro Che stupida

Ilary Blasi sta per uscire in tutte le librerie con la sua prima fatica letteraria, intitolata Che Stupida. A lanciare le prime anticipazioni sul libro è stata la giornalista e scrittrice Francesca Barra.

Il 30 gennaio 2024 esce il primo libro di Ilary Blasi, intitolato Che Stupida. La prima presentazione è prevista per il 31 a Milano e, accanto alla scrittrice in erba, ci sarà la giornalista Francesca Barra. E’ stata lei, che ha letto in anteprima l’opera, a lanciare le prime anticipazioni.

La Barra ha così commentato a La vita in diretta il primo libro di Ilary Blasi:

“Io non so nulla di Francesco Totti al Festival di Sanremo. So solo che devo presentare il libro di Ilary e per il resto non so nient’altro. Quando? Il 31 gennaio a Milano. Volete un’anticipazione? Per raccontare tutto posso tornare. Però per il momento posso dirvi che c’è una bomba dentro. Sì una bomba. Se il libro è stato scritto da un ghostwriter e non da lei? Allora, io posso dire che l’ho letto tutto e ho rintracciato la sua stessa identica modalità di comunicare. Poi non sono il suo ufficio stampa e la devo solo presentare da giornalista imparziale. Però ammetto che nel leggerlo ho ritrovato la sua stessa modalità di comunicare e parlare”.