Karina Cascella vs Ilary Blasi

Ilary Blasi è senz’altro uno tra i personaggi famosi più chiacchierati dell’ultimo periodo. Ad esprimersi in queste ultime ore sulla conduttrice tv è stata una nota influencer: Karina Cascella. Attraverso una serie di Instagram stories, la donna ha detto la sua.

Cascella contro Blasi: le parole

Karina Cascella ha detto sul social che Ilary Blasi non è una santa e che nessuno crede che lei andava a Milano sono per un caffè. Nell’attacco, la ex di Uomini e Donna ha affermato che adesso che la conduttrice ha fatto un po’ di soldi con la serie, il libro e le interviste dovrebbe smetterla. Nelle clip Instagram ha infatti detto:

Va bene tutto, che è una coppia pubblica, sicuramente super conosciuti, Totti è un grandissimo calciatore, un grandissimo campione, lei ha fatto il suo percorso televisivo, ma non è che stiamo parlando della Regina Elisabetta e del consorte. Potrà scrivere libri e serie tv e interviste tutti i giorni, ovunque, radio, televisioni, per parlare del divorzio? Ci avete ucciso la salute.

Il duro attacco della Cascella

L’attacco di Karina è proseguito ancora. La Cascella ha detto che in questo modo sembra abbia divorziato solo la Blasi.

Lui ha fatto quello che ha fatto ma lei mica era una santa.

ha continuato.