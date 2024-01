Il legame tra i concorrenti del Grande Fratello Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri si fa sempre più forte. Ma se il primo – che ha sempre ammesso di voler molto bene alla seconda – recentemente ha confessato qualcosa di più a Rosy Chin, Anita non sembra così coinvolta.

La confessione di Garibaldi

Confessa Giuseppe Garibaldi a Rosy Chin, a proposito di Anita: “Il nostro è un legame forte. Io fuori da qui se non la vedo impazzisco. Lei è una parte di me. Io con lei mi sono trovato subito. C’è stata questa cosa che ci siamo uniti ed è indiscutibile, una cosa che se mi ci metto a pensare non trovo parole per descriverla. Tu vedi, vado in paranoia se non la vedo, se non c’è vado in paranoia. Per me è amore eterno, un amore, amore fraterno. Secondo me se fuori da qui avrò una fidanzata dedicherò comunque più tempo ad Anita. Poi lei ha le sue tempistiche e le sue cose, ma è tosta.”

La replica di Anita Olivieri

Anita risponde indirettamente alla confessione di Giuseppe con queste parole, mentre parla con Letizia: “A me fa piacere che tutti i giorni mi fa la colazione (si riferisce a Giuseppe, ndr.), ma io non sono una persona che non sa farsi la colazione. Non è che io non vivo senza di lui e se lo pensa mi urta il sistema nervoso. Io sono una persona indipendente e se un’altra persona non mi fa nemmeno alzare dalla sedia per prendermi il sale, è normale che mi infastidisca. Ho 26 anni! Ma poi mi viene vicino e mi dice ‘dai vieni con me, andiamo’, ma se sto parlando con qualcuno lasciami libera. Non è che adesso io devo viverla con lui. Dai, non può fare così ti prego. Deve capire che non possiamo vivere in simbiosi.”