Polemica al GF su Stefano Miele. Lo stilista ha fatto outing a Federico Massaro e Letizia Petris ha vuotato il sacco. Le parole dell’uomo non sono piaciute ai fan del reality, che si sono scagliati contro di lui.

GF, Stefano fa outing a Federico: scoppia la polemica

Durante una chiacchierata, Greta Rossetti, Fiordaliso e Letizia Petris hanno fatto venire fuori un dettaglio su Stefano Miele che non è piaciuto ai fan. Tutto è nato quando lo stilista ha criticato l’ex tentatrice per il consiglio dato a Perla Vatiero sulla relazione con Mirko Brunetti. Considerando che le due sono state rivali per mesi, Stefano ha giudicato la cosa “patetica“. Parlando di questo atteggiamento, Letizia ha aggiunto che Miele ha fatto outing a Federico Massaro.

GF: la rivelazione di Letizia su Stefano

Stando al racconto di Letizia, Stefano ha azionato il suo gay radar e ha confessato che l’unico omosessuale del GF potrebbe essere Federico. La Petris ha subito frenato la sua confidenza: “Non è carino quando non c’è una persona presente”. Davanti alla confessione della fotografa, Fiordaliso e Greta si sono mostrate stranite.

I fan del GF non apprezzano l’atteggiamento di Stefano

L’outing di Stefano a Federico non è piaciuto neanche ai fan del GF. Come la prenderà Massaro quando scoprirà la cosa? Lo scopriremo nella prossima puntata del reality, che non andrà in onda lunedì 22 ma martedì 23 gennaio 2024.