GF, Fiordaliso critica Beatrice: c’entra Vittorio

Nelle ultime ore, Fiordaliso ha sganciato qualche critica all’amica Beatrice Luzzi. Secondo la cantante, l’attrice vuole sempre avere il pieno controllo su Vittorio Menozzi. I fan del GF non hanno apprezzato il ragionamento.

Qualche giorno fa, Fiordaliso ha fatto uno scherzo a Sergio D’Ottavi, svelando che Greta Rossetti e Vittorio Menozzi si erano baciati in sauna. Il concorrente non è apparso troppo stupito, ma Beatrice Luzzi ha sgranato gli occhi. L’attrice, visibilmente infastidita, ha sottolineato di aver parlato con il modello, ma di essere all’oscuro di tutto. Quando Bea ha scoperto che si trattava di uno scherzo si è arrabbiata con Fiordaliso:

“Fai un torto al pubblico. Tu l’ha detto a loro, non ti guardano tutti h24. Fiorda, non si fa. A me l’occhiolino non l’hai fatto, eravamo di fianco”.