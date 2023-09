GF, il dramma di Fiordaliso: "La cosa più crudele che mi potesse capitare"

Nella terza diretta del Grande Fratello, Fiordaliso ha confessato per la prima volta i retroscena più dolorosi e difficili della sua vita.

Fiordaliso: il dramma

Fiordaliso è stata protagonista della terza diretta del Grande Fratello, dove ha confessato i retroscena relativi alla sua adolescenza mancata (è diventata mamma per la prima volta a 15 anni) e della scomparsa dei suoi genitori. La cantante ha perso sua madre durante il lockdown del 2020 per l’emergenza Coronavirus e lei stessa ha ammesso di non essere riuscita a superare quella perdita.

“Mia mamma è stata una delle prime vittime di Covid, è stata la cosa più crudele che mi potesse capitare. Volevamo accompagnarla nel suo ultimo viaggio e non mi è stato possibile, come molti italiani. Mia madre prima di morire, un’infermiera ci ha fatto una telefonata, non la vedevo da 15 giorni, è riuscita a dirmi che stava morendo”. La cantante ha svelato anche di aver perso poco tempo dopo suo padre che, fortunatamente, si sarebbe potuta godere fino all’ultimo.

“Senza mamma sono un po’ persa, ma ho una sorella che mi aiuta come i miei figli. Grazie a lei io sono riuscita ad accudire mio padre. Lui ha fatto una morte bella, si può dire? E’ stato accudito, si è sentito amato, l’ultimo mese è stato il mio bambino, è morto tra le braccia di mia sorella in casa, come voleva lui e queesta cosa mi solleva un po’”, ha ammesso. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi sono rimasti stupiti nell’ascoltare la storia della cantante e sperano di saperne presto di più sulla sua vita privata.