Una ragazza di 20 anni ha denunciato la violenza sessuale che sarebbe avvenuta in un appartamento nel quartiere Casilino

Il tragico evento avvenuto sulla 20enne residente a Roma è accaduto il 17 aprile, ma la denuncia è scattata il giorno successivo.

La violenza sulla 20enne a Roma

L’allarme è scattato quando il fidanzato della giovane ragazza, preoccupato del fatto che non rispondesse al telefono, l’ha localizzata con una app davanti ad un bar di via di Torrenova in zona Torre Angela.

Nel momento in cui il fidanzato l’ha raggiunta nella posizione indicata dallo smartphone ha scoperto della violenza, trovando la ragazza in una condizione di semi incoscienza.

Il racconto della 20enne stuprata a Roma

La violenza sessuale sarebbe avvenuta nel quartiere Casilino, in un appartamento. Inoltre, raccontando più nel dettaglio la vicenda, la vittima dice di essere stata portata in quella casa con l’inganno.

Il tragico racconto parla di una violenza sessuale da parte di due persone che aveva conosciuto su Instagram il giorno prima e che l’avevano invitata a bere. Dopo la bevuta al bar i due le avrebbero offerto un passaggio alla fermata della metropolitana ma, con una scusa, l’avrebbero invece fatta salire nell’appartamento dove l’avrebbero ripetutamente violentata.

La prognosi del policlinico di Tor Vergata

Dopo il racconto la ragazza è svenuta e trasportata al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata dove ha ricevuto una prognosi di 40 giorni.