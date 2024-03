Domodossola, arrestato 26enne per violenza sessuale

A Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola), un 26enne è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale in flagranza di reato. Il giovane, di origini senegalesi e con precedenti penali, è stato sorpreso mentre stava abusando di una donna nel sottoscala di un edificio.

Domodossola, arrestato 26enne per violenza: l’intervento dei carabinieri

L’allarme è stato dato poco dopo le 2 del mattino da una persona in attesa di prendere il treno, che ha segnalato alle forze dell’ordine di un’aggressione in corso vicino alla stazione ferroviaria. I carabinieri sono intervenuti prontamente, aprendo il portone del palazzo e arrestando l’uomo sul posto. La vittima, visibilmente scossa, è stata accompagnata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Domodossola.

Chi ha segnalato la violenza

L’uomo che ha segnalato l’aggressione era un cittadino di nazionalità cinese, presente in stazione in attesa di un treno. Prima dell’aggressione, era stato allontanato dalla sala ferroviaria da colui che sarebbe poi stato arrestato per violenza sessuale.

L’arresto dell’aggressore

L’autore della violenza, fingendosi un operatore dello scalo, aveva chiesto all’uomo di nazionalità cinese del denaro per poter restare all’interno della sala o, in alternativa, gli aveva ordinato di lasciare l’area. Nonostante ciò, questi è riuscito a osservare la scena dell’aggressione e ha prontamente lanciato l’allarme, consentendo così l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. La vittima, una donna di 60 anni, ha riferito di avere già subito recentemente una precedente violenza dallo stesso individuo.