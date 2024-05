Proteste a sostegno di Gaza, scontri e arresti nei campus americani

Roma, 2 mag. (askanews) – Si allarga la protesta pro-palestinesi nelle Università Usa, dalla California alle principali sedi del Nord-Est, ricordando le manifestazioni contro la guerra del Vietnam.

Gli studenti chiedono alle istituzioni di tagliare i ponti con mecenati e aziende legate a Israele e denunciano il sostegno di Washington all’alleato israeliano.

Gli studenti del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno ingrandito il loro accampamento e la polizia è stata dispiegata in diverse sedi dopo essere intervenuta nella notte a Los Angeles e New York, teatro delle principali proteste contro la guerra a Gaza, ci sono stati scontri e arresti.

Circa 300 persone sono state arrestate a New York in due sedi universitarie, ha dichiarato la polizia. I manifestanti asserragliati in un edificio della prestigiosa Columbia University di Manhattan sono stati allontanati e le tende allestite sul prato sono state rimosse.