Un operaio 58enne ha perso la vita a Piacenza a causa di un tragico incidente sul lavoro dovuto al crollo di un cantiere.

Piacenza, incidente sul lavoro: morto operaio

Ennesimo tragico incidente sul lavoro a Piacenza, in un cantiere situato in periferia. Un operaio di 58 anni ha perso la vita a causa di un crollo o di un cedimento strutturale all’interno di un’ampia area di scavo. Purtroppo gli incidenti sul lavoro sono sempre più frequenti e si tratta di un tragico problema.

Piacenza, incidente sul lavoro: i dettagli

Per il momento i dettagli precisi dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un crollo o un cedimento strutturale all’interno di un’ampia area di scavo. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita all’uomo. Sono in corso le indagini.