Un ragazzo di 22 anni è stato travolto e ucciso da un albero in Alto Adige, durante dei lavori di manutenzione forestale.

Boscaiolo muore colpito da un albero

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 22 aprile, nel comune di Nova Levante in provincia di Bolzano. Secondo le prime ricostruzioni il boscaiolo sarebbe stato colpito dalla caduta di un albero, rimanendo incastrato tra i rami. L’allarme è stato lanciato da un collega del ragazzo.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono tempestivamente intervenuti l’elisoccorso Pelikan 1, con a bordo un medico d’urgenza, e gli uomini del Soccorso Alpino. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari del 118, tuttavia, per il 22enne non c’è stato nulla da fare. È morto a seguito delle gravi lesioni riportate nell’incidente.

L’ennesimo incidente sul lavoro

Appena un giorno prima era avvenuto un altro incidente sul lavoro in Trentino-Alto Adige. Domenica 21 aprile un operaio di 40 anni era rimasto incastrato in un rullo, mentre lavorava nello stabilimento Cartiere del Garda a Riva del Garda in provincia di Trento. Le dinamiche sono ancora da accertare, l’uomo tuttavia è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Santa Chiara. I medici hanno rassicurato sulle sue condizioni, sebbene abbia riportato una serie di lesioni non si trova in pericolo di vita.