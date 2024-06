Più di centocinquanta migranti sono sbarcati nella notte a Lampedusa. Si tratta dell’ennesimo sbarco di questi ultimi mesi sulle coste italiane: in totale sono arrivate tre imbarcazioni da più di 50 persone l’una.

Lampedusa, sbarchi no-stop: arrivano altri 300 migranti

Le motovedette della guardia di finanza hanno soccorso 3 barchini di migranti, in loro aiuto sono intervenuti anche gli uomini della guardia costiera: in totale sono arrivate 180 persone a partire dalla mezzanotte di oggi. L’hotspot di contrada Imbriacola è tornato a riempirsi. Due delle imbarcazioni erano salpate, come spesso accade da Sfax, in Tunisia, mentre l’ultima da Tagiura in Libia. A bordo c’erano rispettivamente gruppi di 50 persone sulla prima (8 donne e 2 minori), 78 migranti sulla seconda (5 donne e 8 minori) e 52 sulla terza (8 donne e 4 minori). I migranti accolti sono originari di Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal, Camerun, Guinea e Sierra Leone.