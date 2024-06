Marika Cucchiarini purtroppo non ce l’ha fatta. La donna era alla guida dell’auto che è stata tamponata lungo la statale 16. Era andata a prendere il figlio e gli amici in discoteca.

Incidente dopo la discoteca, morta la madre alla guida dell’auto tamponata: troppo gravi le ferite

Venerdì pomeriggio, 7 giugno, Marika Cucchiarini, 45enne nata a Urbino ma residente a Consandolo, è morta in un letto dell’ospedale Maggiore di Bologna. La donna, nella notte tra mercoledì e giovedì, era alla guida dell’auto tamponata lungo la strada statale 16. Era la madre di uno dei quattro ragazzini rimasti gravemente feriti. Era andata a prenderli dopo una serata in discoteca.

Era alla guida quando si è fermata davanti a un semaforo rosso dovuto alla presenza di un cantiere. Dietro di lei, un 24enne a bordo di una Clio non si è accorto dei lavori e l’ha tamponata violentemente. La donna e tre dei quattro giovani presenti a bordo sono rimasti bloccati tra le lamiere. I vigili del fuoco hanno liberato tutti, trasportati poi in ospedale. Per la donna si è optato per l’elisoccorso, direzione Maggiore di Bologna, mentre i ragazzi sono stati portati in ambulanza al Sant’Anna. Uno di loro è gravemente ferito.

24enne alla guida dell’auto era in stato di ebbrezza

Il ragazzo di 24 anni, di San Biagio di Argenta, che ha tamponato l’auto su cui viaggiavano la donna e i quattro ragazzi, è stato sottoposto ai test psicofisici ed è stato evidenziato un evidente stato di ebbrezza. Sono subito scattate le manette per lesioni gravissime e ora per omicidio stradale. Il giovane si trova già agli arresti domiciliari.