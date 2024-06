Con l’arrivo del weekend dell’8 e del 9 giugno, i cittadini italiani sono chiamati alle urne, nelle proprie città di residenza, per esprimere una preferenza in merito alle elezioni Europee. I seggi si apriranno nella giornata di oggi, sabato 8, alle ore 15, per chiudersi alle 23. Si potrà votare anche domani, dalle 7 del mattino alle 11 della sera.

Elezioni Europee 2024 a Palermo: le rinunce degli scrutatori

Ma a Palermo sta succedendo qualcosa di particolare. Secondo quanto appreso, infatti, oltre 1.700 scrutatori avrebbero improvvisamente, e all’ultimo momento, rinunciato all’incarico. Su un totale di 2.400 persone, per motivi ancora non chiariti, più della metà si sarebbero tirate indietro e il comune è ora alla disperata ricerca di sostituti.

Elezioni Europee 2024 a Palermo: il precedente del 2022

Se pensate che si tratti di un caso isolato, in realtà vi sbagliate. Questo perché una situazione simile si era già venuta a creare, anche con contorni più severi, con le elezioni del 2022. In quel caso le defezioni a Palermo, dovute ad una partita di calcio, furono così tante da mettere il comune in un vero e proprio guaio con un grande caos che si era creato nei vari seggi, sprovvisti degli scrutatori attesi.