Ultimo, storia finita con Jacqueline? Lui rompe il silenzio

Nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni in merito a una presunta rottura tra Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo. Nelle ultime ore il cantante ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Ultimo e la fidanzata Jacqueline: la smentita

Nessuna crisi in vista tra Ultimo e la fidanzata, la figlia di Heather Parisi Jacqueline Luna Di Giacomo. Nelle ultime ore il cantante ha smentito le voci in circolazione postando alcune tenere foto che lo ritraggono in compagnia della ragazza e sui social ha scritto: “Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me. Auguri bionda”. I due si frequentano da ben due anni e a quanto pare sono più felici e uniti che mai. Nelle ultime settimane si erano rincorse voci in merito a una presunta crisi tra i due a causa della loro ripetuta assenza insieme sui social, ma Ultimo ha smentito la questione.

Jacqueline è una delle due figlie che Heather Parisi ha avuto prima della sua unione con Umberto Maria Anzolin. In passato la ragazza si è scagliata pubblicamente contro la madre, con cui ha affermato di non avere praticamente più alcun rapporto. Non è dato sapere come stiano oggi le cose tra le due.