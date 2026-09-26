L’attività vulcanica dell’Etna è ripresa nella mattina di giovedì 24 settembre, generando una colonna di cenere che ha raggiunto i quattro chilometri di altezza. Il fenomeno, osservato fin dalle ore 05:00, si sta spostando verso sud-sud-est, creando una situazione di rischio per il traffico aereo nella zona di Catania.

L’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha emesso, alle ore 05:19, l’avviso VONA di colore rosso, il più alto livello su una scala di quattro. Questo Volcano Observatory Notice for Aviation indica che le emissioni di cenere sono tali da richiedere misure eccezionali per la sicurezza dei voli.

VONA rosso e implicazioni per l’aviazione

Il VONA rosso obbliga tutti gli operatori a monitorare costantemente la concentrazione di particolato e a valutare la fattibilità delle rotte. L’avviso, in vigore per l’intero spazio aereo sopra il cratere Nord-Est, è stato diffuso a tutti gli aeroporti italiani e costituisce la base normativa per le successive restrizioni operative.

Dettagli dell’avviso

L’avviso specifica che la cenere si sta disperdendo verso sud-est e che, pur essendo al momento di intensità medio-bassa per quanto riguarda il tremore, la colonna di gas e particelle è considerata pericolosa per i motori a turbina. Per questo motivo è stato chiuso lo spazio aereo B1 comprendente la zona più a rischio sopra il vulcano.

Limitazioni operative all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini

Il Network Coordination Office (NCO) ha reagito all’emissione del VONA rosso attuando una serie di restrizioni: a partire da subito i decolli e gli atterraggi sono stati posti a zero nell’area C1, e successivamente è stata imposta una quota massima di 10 movimenti all’ora fino alle ore 17:00 del 24 settembre. In precedenza il limite consentito era di 12 operazioni orarie.

Calendario delle limitazioni

Le prime disposizioni, valide fino alle 16:00, prevedevano una sospensione totale dei voli. Dopo la revisione, è stato autorizzato un flusso ridotto di 10 atterraggi all’ora fino alle 17:00. Per il giorno successivo, venerdì 25 settembre, il limite rimarrà fissato a 10 atterraggi all’ora fino alle ore 12:00, prima di tornare alle condizioni pre-evento.

Nonostante le restrizioni, l’aeroporto di Catania-Vincenzo Bellini rimane operativo; le attività a terra proseguono regolarmente e l’impatto sulle partenze e arrivi è stato definito “ridotto”. Il personale di terra continua a monitorare la situazione in tempo reale, pronto a intervenire qualora l’intensità dell’eruzione aumentasse.