Martedì 27 ottobre 2026, la premier Giorgia Meloni ha convocato a pranzo gli alleati di Forza Italia, Lega e Noi Moderati per fare il punto sulla bozza della manovra economica in fase di definizione. L’incontro, tenutosi a Roma dopo il summit di Palazzo Chigi, ha anticipato le decisioni che il Consiglio dei ministri prenderà domani sulla Legge di bilancio.

Proposte fiscali mirate ai giovani

Le fonti parlamentari del centrodestra hanno confermato che il taglio IRPEF per il ceto medio è stato temporaneamente accantonato: non è previsto uno sgravio per i redditi superiori a 50 mila euro. Al suo posto, il governo sta preparando un pacchetto di misure per i giovani, tra cui una no-tax area estesa agli under 25 e una flat tax al 5% per i neoassunti under 35 durante i primi cinque anni di lavoro.

L’obiettivo è favorire l’ingresso nel mercato del lavoro, facilitare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa e incentivare la costituzione di famiglia.

Dettagli sulla flat tax

La proposta prevede che i giovani con primo impiego beneficino di un’aliquota fissa del 5% sugli aumenti di stipendio, con possibile estensione a tranche di reddito fino a 55 mila euro.

Una versione alternativa, sostenuta da Forza Italia, suggerisce di ampliare la no-tax area fino a 30 anni, ma le parti del governo non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo.

Agevolazioni per famiglie numerose e anziani

Tra le misure in discussione spicca l’estensione dell’esenzione del bollo auto ai van familiari. La proposta, già valutata dalla Ragioneria Generale dello Stato, consentirebbe l’esenzione per veicoli con 6 a 9 posti e potenza fino a 133 kW a nuclei familiari con almeno quattro figli. Attualmente, l’esenzione è limitata a un unico veicolo per famiglia e a una potenza massima di 80 kW.

Card per le spese sanitarie degli anziani

Un’altra iniziativa punta a creare una card dedicata agli anziani per rimborsare le spese mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale, comprese le cure dentarie. La misura, ancora da definire, dovrebbe ridurre l’onere delle bollette sanitarie per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Fondo pensioni e flessibilità d’uscita

Il governo sta valutando un fondo ad hoc di meno di un miliardo di euro da inserire nella manovra, destinato a finanziare la flessibilità in uscita delle pensioni a partire dal 2027. La dotazione verrà stabilita entro gennaio, durante la sessione di bilancio chiusa, per poi essere operativizzata con un provvedimento specifico.

Debate sulla pensione anticipata

La Lega insiste sulla possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro a 64 anni, ma l’opposizione interna al centrodestra esprime riserve per la sostenibilità finanziaria di tale misura. Il dibattito è ancora aperto, e la decisione finale dipenderà anche dalle pressioni delle opposizioni e dalle convinzioni sulle responsabilità di bilancio.

Tensioni con il settore bancario e altre sfide

Il prossimo passo per la premier Giorgia Meloni sarà mediare tra le varie istanze, compresa la richiesta di un contributo di 5 miliardi di euro alle banche. Il presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, ha criticato la prospettiva di una nuova tassa, sostenendo che colpirebbe i risparmiatori e richiamando le crisi bancarie del passato.

Parallelamente, le recenti visite di Meloni in Kuwait hanno prodotto quattro accordi, tra cui il rinnovo del price cap sui carburanti e una lettera di intenti tra Leonardo e il Ministero della Difesa del Kuwait. L’accordo con Eni sul price cap potrebbe contribuire a stabilizzare i prezzi dei carburanti, riducendo così la pressione sulle famiglie italiane.

La manovra 2027 si concentra su tre assi principali – giovani, famiglie e pensioni – ma dovrà ancora superare ostacoli legati alle risorse disponibili, alle richieste delle banche e alle divergenze interne al blocco di governo.