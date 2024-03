Swisscom ha stipulato accordi vincolanti per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro

Swisscom ha annunciato di aver siglato accordi vincolanti per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia per una cifra pari a 8 miliardi di euro.

Swisscom acquista Vodafone Italia: 8 miliardi di euro

L’intento della società svizzera è quello di integrare Vodafone Italia con Fastweb, sua controllata nel mercato italiano. Secondo una nota diffusa, l’operazione darà vita a un nuovo operatore con asset convergenti e dimensioni adeguate per competere efficacemente nel mercato italiano, aumentando così il livello di concorrenza nel paese. Il closing dell’affare è previsto nel primo trimestre del 2025 e non richiederà il voto degli azionisti di Swisscom.

La combinazione delle infrastrutture mobili e fisse di alta qualità di entrambe le società, unitamente alle competenze e agli asset di Fastweb e Vodafone Italia, porterà alla creazione di un operatore convergente leader in Italia, secondo quanto affermato dalla stessa Swisscom. Questo rafforzerà ulteriormente la presenza della società svizzera nel mercato italiano, dove è attiva dal 2007 attraverso Fastweb.

La nuova società (NewCo) continuerà a rendere disponibili le proprie infrastrutture fisse e mobili di alta qualità per servizi di accesso all’ingrosso, conferma Swisscom.

Inoltre, sono previsti accordi transitori e a lungo termine tra la NewCo e il gruppo Vodafone, inclusa una licenza per l’uso del marchio Vodafone in Italia per un massimo di 5 anni dopo il closing dell’operazione.

L’operazione ha ricevuto il via libera dall’Antitrust italiano, e poiché il consiglio di amministrazione di Vodafone ha già approvato l’affare, si attende ora anche l’approvazione dell’assemblea dei soci. Tuttavia, nel caso in cui l’operazione venisse bloccata dai soci e Vodafone decidesse di vendere a un’altra parte, Swisscom sarebbe indennizzata con una cifra pari a 150 milioni di euro.