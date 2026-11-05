Un uomo di 56 anni, palermitano, è accusato di stalking e revenge porn: l'uomo avrebbe infatti fotografato di nascosto l'ex fidanzata sotto la doccia al fine di minacciare i familiari della donna per costringerli a convincerla a tornare insieme a lui.

Un uomo di 56 anni, palermitano, è accusato di stalking e revenge porn: l’uomo avrebbe infatti fotografato di nascosto l’ex fidanzata sotto la doccia al fine di minacciare i familiari della donna per costringerli a convincerla a tornare insieme a lui. I dettagli della vicenda.

Fotografa l’ex fidanzata di nascosta mentre fa la doccia: 56enne indagato per stalking e revenge porn

Un uomo di 56 anni, palermitano, avrebbe fotografato di nascosto l’ex fidanzata mentre si faceva la doccia e in altri momenti di intimità, il tutto al fine poter minacciare i familiari della stessa per costringerli a convincere la donna a tornare insieme a lui. Lei, 48 anni, si era trasferita a Rimini per motivi lavorativi. Il 56enne sarebbe accusato di stalking e revenge porn.

Secondo la ricostruzione da parte della Procura, le fotografie in questione sarebbero state scattate nell’aprile scorso, quando i due stavano ancora insieme. Dopo la rottura, il 56enne avrebbe inviato gli scatti alla figlia della 48enne e mostrato le immagini anche ai clienti di un bar, minacciando di pubblicarle anche sui social se l’ex fidanzata non avesse accettato di tornare insieme a lui.

Una volta che la donna si è trasferita in Emilia-Romagna, le presunte persecuzioni da parte dell’uomo sarebbero proseguite, con minacce e messaggi offensivi su Messenger. E’ stata intanto già fissata la data dell’udienza preliminare nei confronti del 56enne siciliano.

56enne accusato di stalking e revenge porn: fissata l’udienza preliminare

Stando a quanto si apprende, al donna di 48 anni quando da Palermo si è trasferita a Rimini, aveva denunciato le condotte persecutorie dell’ex fidanzato, che avrebbe come detto minacciato di inviare foto intime ai familiari. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 9 di febbraio davanti alla giudice dell’udienza preliminare Raffaella Ceccarelli. L’uomo, ricordiamo, sarebbe accusato di stalking e revenge porn ai danni dell’ex compagna.