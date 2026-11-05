"L'ha minacciato di rovinargli la carriera per un debito", noto rapper indagato per estorsione a Fagioli

Il rapper Ludwig è indagato dalla Procura di Roma per una presunta estorsione ai danni del centrocampista delle Fiorentina Nicolò Fagioli. I dettagli.

Calcioscommesse, presunta estorsione a Fagioli: indagato il rapper Ludwig

Nel 2023 il calcioscommesse travolse l’attuale centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli. Ora si apre un nuovo capitolo, con il rapper e dj Ludwig (Ludovico Franchitti) indagato per presunta estorsione proprio ai danni del calciatore, che in questo caso sarebbe dunque persona offesa.

Le ipotesi di reato sono, per ora, solo accuse e dovranno trovare riscontro. A riportare la notizia Il Messaggero. Per quanto riguarda le accuse, ai pm capitolini Ludwig è contestato per organizzazione abusiva di scommesse, riciclaggio ed estorsione aggravata. Secondo l’accusa il rapper avrebbe prima fatto da intermediario tra Fagioli e alcuni scommettitori che conosceva, e poi avrebbe fatto pressioni sullo sesso Fagioli perché saldasse i debiti accumulati.

La somma richiesta sarebbe di circa 40mila euro. Per riuscire a ottenere questa cifra, il rapper avrebbe minacciato di compromettere la carriera del centrocampista viola. Il difensore di Franchitti, ovvero l’avvocato Gian Maria Nicotera, precisa che il suo assistito non avrebbe avuto rapporti diretti con gli altri tre indagati per estorsione.

Ludwig indagato per estorsione a Fagioli: le perquisizioni

Come abbiamo visto Ludovico Franchitti, in arte Ludwig, è indagato per estorsione nei confronti di Nicolò Fagioli, che in questo caso è persona offesa. Al momento, ricordiamo, si tratta solo di accuse che devono ancora trovare riscontro. Intanto sarebbero stati sequestrati telefoni, iPad e computer al fine di essere analizzati. Il rapper era già stato perquisito nell’ottobre del 2023 su mandato della Procura di Torino ma, per la mancanza di competenza territoriale il procedimento si era arenato, per poi essere ripreso in mano l’anno seguente dalla Procura di Roma. Nel 2023 erano emersi messaggi tra Fagioli e Ludwig che lasciavano ipotizzare i reati oggi contestati. Il nome del rapper era infatti comparso quando aveva insultato pubblicamente Fagioli, sostenendo di avere screenshot di presunte scommesse sui falli laterali.