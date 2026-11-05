Il nuovo pacchetto formativo europeo, gli attacchi informatici ai freezer dei supermercati e le proteste di Metsola contro l’IA dei parlamentari: gli ultimi sviluppi che ridefiniscono lavoro e sicurezza in Europa.

L’avanzamento dell’intelligenza artificiale sta modificando in maniera profonda il contesto occupazionale dell’Unione europea. Mentre alcune mansioni stanno venendo automatizzate, altre rimangono ancorate alla presenza fisica e alla manualità, creando un divario di competenze che le istituzioni stanno cercando di colmare.

Roxana Mînzatu presenta il nuovo pacchetto “Educazione e Competenze”

Il Commissione Europea, guidata dalla Commissaria Roxana Mînzatu, ha svelato un ambizioso “Education and Skills Package”. L’obiettivo è potenziare la formazione professionale per le occupazioni che richiedono interazione umana diretta, come l’artigianato, la manutenzione o l’assistenza sanitaria. Il pacchetto prevede finanziamenti mirati, partnership con imprese locali e l’integrazione di percorsi di apprendistato più flessibili, in modo da rendere le competenze manuali più resistenti alla diffusione dell’IA.

Secondo le dichiarazioni della Commissaria, questi settori sono considerati “a bassa vulnerabilità automatizzativa” e dovranno essere tutelati per garantire occupazione stabile nelle prossime decadi.

Profili professionali al centro dell’intervento

Tra i lavori evidenziati vi sono operai di produzione, tecnici di manutenzione, infermieri e assistenti sociali. Il pacchetto prevede corsi di aggiornamento continuo e certificazioni riconosciute a livello europeo, con l’intento di creare una rete di competenze trasversali.

Inoltre, le autorità nazionali saranno invitate a creare “centri di eccellenza” per la formazione pratica, dove le imprese potranno co-finanziare programmi di apprendimento on-the-job.

Attacchi informatici ai freezer dei supermercati: le indagini puntano a Mosca

Negli ultimi giorni, numerosi supermercati sparsi per l’Europa hanno subito malfunzionamenti dei sistemi di refrigerazione causati da un sofisticato attacco informatico. Le temperature dei freezer sono state manomesse, provocando la perdita di prodotti deperibili. Le autorità di sicurezza hanno collegato le tracce digitali a server situati in Russia, sollevando sospetti su un possibile coinvolgimento di gruppi legati a Mosca. Parallelamente, le banche del sangue francesi hanno segnalato intrusioni analoghe, con dati sensibili compromessi, dimostrando la capacità dell’attacco di colpire infrastrutture critiche oltre il semplice retail.

Le piste investigative verso la capitale russa

Gli esperti di cybersecurity hanno notato una somiglianza tra il codice impiegato nei freezer e quello usato in precedenti campagne di hacking attribuite a gruppi ransomware russi. Le autorità europee stanno coordinando una risposta con agenzie di intelligence per tracciare i server di comando e controllo, ma al momento non esiste una conferma ufficiale di responsabilità. Nel frattempo, le catene di distribuzione hanno rafforzato le proprie difese, implementando sistemi di monitoraggio in tempo reale e segmentando le reti operative.

Il Parlamento europeo avverte sull’uso dell’IA da parte dei deputati

Nel contesto di questi sviluppi, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha espresso preoccupazione per la crescente tendenza di alcuni MEP a utilizzare strumenti basati sull’IA per redigere proposte legislative e relazioni. Metsola ha ribadito che la stesura di leggi richiede un “ragionamento critico umano” e che l’affidamento a algoritmi potrebbe compromettere la trasparenza e la responsabilità politica. La Presidente ha invitato i colleghi a limitare l’uso di tali tecnologie a scopi di supporto, evitando che l’IA diventi una “penna automatica” per la normativa europea.

Le linee guida proposte dal presidente

Durante l’ultima sessione plenaria, sono state proposte linee guida interne che prevedono la registrazione di ogni contributo generato da strumenti di IA, la verifica da parte di un legislatore umano e l’obbligo di dichiarare l’impiego di algoritmi nei documenti ufficiali. L’iniziativa mira a preservare l’integrità del processo decisionale e a garantire che le politiche emergenti rimangano espressione di deliberazioni democratiche, non di output automatizzati.