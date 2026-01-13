Il noto cantante spagnolo Julio Iglesias nei guai: due ex dipendenti lo hanno infatti accusato di aggressioni sessuali. La Procura spagnola ha aperto un’inchiesta.

Julio Iglesias nei guai: accuse choc contro di lui

La Procura spagnola ha aperto una indagine preliminare penale nei confronti di Julio Iglesias, noto cantante spagnolo.

Due sue ex dipendenti, infatti, hanno accusato il cantante di molestie e aggressioni sessuali. I fatti risalirebbero al 2021, quando le due donne hanno lavorate nelle residenze caraibiche di Iglesias. Secondo quando viene riportato da una inchiesta giornalistica congiunta, durata tre anni, di elDiario.es e Univision Noticias, denunciare Iglesias sarebbero state una sua ex domestica e una sua ex fisioterapista personale del cantante. Ma ecco le testimonianze delle due donne raccolte dai media.

Julio Iglesias nei guai, pesantissime accuse contro di lui: “Ci usava tutte le notti”

Julio Iglesias è stato accusato da due donne (sue ex dipendenti) di molestie e aggressioni sessuali. A fare le denuncia, secondo quanto emerso dalle indagini di elDiario.es e Univision Noticias, sono una sua ex domestica e una sua ex fisioterapista. La prima, che viene indentificata con il nome di fantasia Rebecca, all’epoca dei fatti (2021), aveva 22 anni e ha raccontato di essere stata sottoposta a continue e forti pressioni per avere rapporti non consensuali con il cantante, e indotta inoltre a pratiche sessuali: “mi usava quasi tutte le notti”, dichiarando anche di essersi sentita come un “robot” e una “schiava”, e di aver lasciato il lavoro con sintomi di ansia e depressione. La seconda, col nome di fantasia Laura, ha denunciato baci e palpeggiamenti indesiderati e anche rapporti sessuali non consensuali, avvenuti in spiaggia e in piscina. Le due testimonianze sono state ritenute credibili e sono state supportate da foto, messaggi WhatsApp e anche referti medici. Nel corso dell’inchiesta, sono state contattate anche altre 15 ex dipendenti di Iglesias, che hanno parlato del clima di tensione che c’era, dei maltrattamenti normalizzati e delle condizioni di isolamento per il personale femminile. I media hanno cercato di contattare il cantante spagnolo, inutilmente, per una replica. Una sua manager ha però bollato le accuse al cantante come “frottole.”