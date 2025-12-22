Mondo della musica in lutto: è morto all’età di 74 anni Chris Rea, cantautore e chitarrista britannico nonché icona del Natale.

Grave lutto scuote il mondo della musica: è morto il cantante icona del Natale

Per milioni di persone la sua voce è stata la colonna sonora del ritorno a casa per le vacanze di Natale infatti, il brano “Driving Home For Christmas”, del 1986, è proprio considerata una della canzoni simbolo del Natale.

Chris Rea ci ha lasciato a 74 anni, a darne la notizia, con un comunicato, la sua famiglia: “è con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Chris. E’ deceduto serenamente in ospedale oggi, dopo una breve malattia, circondato dalla sua famiglia.” In passato il cantante aveva avuto diversi problemi di salute, nel 200o gli era stato diagnosticato un tumore che lo aveva portato, l’anno successivo, a dover farsi asportare il pancreas. Nel 2016 era stato invece colpito da un ictus.

Musica in lutto, addio a Chris Rea

Il noto cantautore e chitarrista britannico Chris Rea è morto all’età di 74 anni. Icona del Natale, Rea è stato molto popolare in particolare tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Tra le sue canzoni più celebri troviamo “Josephine”, “On The Beach” e “Driving Home For Christimas.” Per uno strano scherzo del destino, Rea se ne è andato proprio in questo periodo prenatalizio, con la sua musica che però continuerà ad accompagnare milioni di persone, col suo contributo artistico che rimane immortale.