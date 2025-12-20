La cantante affronta il dolore più profondo dopo la morte improvvisa del marito, deceduto a soli 43 anni. Tra ricordi commoventi, messaggi di affetto e l’avvio di una fondazione in sua memoria, l’artista cerca di trasformare il lutto in un gesto concreto di speranza per gli altri.

“Se n’è andato all’improvviso”. Una nuova iniziativa in memoria dell’uomo

In memoria dell’uomo è stata creata la Woutfoundation, un progetto dedicato a supportare i bambini in difficoltà. La fondazione offre la possibilità di lasciare messaggi di cordoglio o effettuare donazioni al posto dei fiori, trasformando il dolore in un gesto concreto di solidarietà.

“Dalla nostra perdita è nata l’idea di dare speranza ai bambini dove la vita manca“, ha dichiarato l’artista.

Durante un concerto di Natale all’AFAS Dome di Anversa, il team di The Masked Singer ha voluto rendere omaggio a Wouter con un messaggio speciale sui grandi schermi, accolto dal pubblico con un lungo e rispettoso applauso.

“Se n’è andato all’improvviso”. L’amata cantante rompe il silenzio dopo la morte del marito

Belle Perez, 49 anni, ha rotto il silenzio sui social dopo la tragica scomparsa del marito Wouter van der Horst, morto improvvisamente all’età di 43 anni a causa di un aneurisma cerebrale. In un commovente messaggio su Instagram, la cantante ha espresso il suo dolore e la gratitudine per il sostegno ricevuto: “Lo tsunami di affetto e calore che ci circonda in Belgio e nei Paesi Bassi è qualcosa senza precedenti“.

Belle ha ricordato Wouter come un marito, padre, figlio e fratello straordinario, sottolineando quanto la perdita sia stata improvvisa e devastante. I due erano sposati dal 2016, dopo essersi conosciuti grazie a un appuntamento al buio, e insieme hanno un figlio di nove anni, Ellía, che proprio ieri ha compiuto gli anni. Il funerale di Wouter si terrà in forma privata, mentre i concerti natalizi ancora in programma sono stati cancellati, lasciando spazio al lutto e al ricordo del compagno.