Lutto improvviso per Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici: morto il marito, papà di tre bambine

Un improvviso malore ha portato via il marito di Susy Fuccillo, lasciando lei e le tre figlie in un dolore immenso.

Una tragedia improvvisa ha colpito la famiglia di Susy Fuccillo: il marito Salvatore Raciti, padre delle loro tre bambine, è morto a soli 41 anni per un malore improvviso, trasformando in poche ore la serenità della loro vita quotidiana in un dolore straziante.

Secondo il quotidiano locale La Sicilia, gli amici presenti hanno prestato i primi soccorsi e contattato il 112. Vista la necessità di arrivare rapidamente in ospedale, uno di loro ha preso l’iniziativa di trasportarlo in auto al pronto soccorso del Garibaldi Nesima, dove nel frattempo era arrivata anche l’ambulanza del 118.

Nonostante la tempestività degli interventi, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico per chiarire le cause della morte, mentre Susy e le figlie si trovano a dover fare i conti con una perdita devastante che ha cambiato radicalmente la loro vita.

Come sottolineato da La Sicilia, “Secondo quanto appreso, si trovava nel giardino della sua abitazione, impegnato insieme ad alcuni amici a sistemare degli addobbi natalizi, quando ha avuto un malore”.

Il marito Salvatore, di soli 41 anni, è stato colto da un malore nella notte tra l’1 e il 2 dicembre mentre sistemava gli addobbi natalizi nel giardino della loro casa a Catania, insieme ad alcuni amici. L’intento era preparare con gioia la festa di Natale per Susy e le piccole Cristina, Giordana e Costanza, quest’ultima di appena un anno.