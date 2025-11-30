Mondo del cinema e della tv scosso da un grave lutto: addio alla leggenda

Addio al primo Spider-Man in carne e ossa: il mondo della TV e del cinema in ...

Il mondo del cinema e della tv è in lutto per la scomparsa del primo interprete in carne e ossa di Spider-Man sul piccolo schermo. Tra danza, marionette e recitazione, ha trasformato il supereroe in uno strumento creativo per avvicinare i bambini alla lettura e all’immaginazione, lasciando un’impronta indelebile nella televisione educativa e nella cultura popolare degli anni Settanta.

Un eroe della creatività e della pedagogia televisiva

Oltre a Spider-Man, contribuì a numerosi programmi per ragazzi, tra cui “Captain Kangaroo”, “Miss Peach of the Kelly School” — che gli valse un Daytime Emmy nel 1980 — e “Who’s Afraid of Opera”, dove lavorò accanto al soprano Joan Sutherland. La sua passione per i pupazzi e la capacità di fondere performance fisica, mimica e narrazione educativa lo resero un interprete versatile e un punto di riferimento per la televisione pubblica americana.

Il suo Spider-Man, ironico ma rispettoso, divenne un piccolo fenomeno culturale e ispirò anche un fumetto Marvel tie-in. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa tramite necrologio online, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua presenza calorosa e dalla dedizione professionale.

Danny Seagren, l’attore statunitense che ha dato il volto a Spider-Man nella prima serie televisiva live-action, è scomparso a 81 anni nella sua casa di Little River, South Carolina. Nato a Minneapolis il 15 novembre 1943, Seagren si formò come danzatore professionista e nel 1968 si trasferì a New York, dove attirò l’attenzione di Jim Henson, futuro creatore dei Muppet, che lo prese sotto la sua ala come marionettista.

La sua carriera fu caratterizzata da un mix di recitazione, danza e arte dei pupazzi, diventando una figura chiave della televisione educativa americana degli anni Settanta. La sua notorietà esplose con “The Electric Company” della PBS, dove interpretò Spider-Man nei segmenti “Spidey Super Stories”, un Uomo Ragno muto che comunicava attraverso balloon per stimolare la lettura nei bambini.

Il suo ingresso nello show, dopo un’audizione memorabile in cui si lanciò da un armadio sulla scrivania del produttore, lo portò a condividere il set con artisti come Rita Moreno e un giovane Morgan Freeman, rendendo il personaggio immediatamente iconico.