Jackson Browne, figura centrale del folk rock americano, ha comunicato la morte del figlio Ethan Browne, volto conosciuto tra cinema, moda e musica. Un messaggio diffuso sui social ha rotto il silenzio delle ultime settimane. La famiglia ha confermato che Ethan, 52 anni, è stato trovato senza vita nella mattina del 25 novembre 2025, nella sua abitazione, come riportato da Thesocialpost.it.

È morto Ethan Browne, figlio di Jackson Browne

“È con profonda tristezza che condividiamo che la mattina del 25 novembre 2025, Ethan Browne, figlio di Jackson Browne e Phyllis Major, è stato trovato privo di sensi e deceduto nella sua casa”, recita il comunicato condiviso dal cantautore di “Somebody’s Baby”. Il testo prosegue chiedendo riservatezza: “Chiediamo privacy e rispetto per la famiglia in questo momento difficile”, aggiungendo anche: “Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli”. Con il passare delle ore, la figura personale e artistica di Ethan Brown ha ripreso forma, riportando alla memoria momenti di un’esistenza intensa, complessa e spesso vissuta davanti al pubblico. Figlio della modella e attrice Phyllis Major — scomparsa suicida nel 1976, quando lui era ancora molto piccolo — Ethan era riuscito a costruire una propria strada. Nel 2004 aveva recitato in “Raising Helen”, accanto a Kate Hudson, e nel mondo della moda aveva collaborato con firme prestigiose come Isaac Mizrahi.

Indagini in corso per la morte di Ethan Browne, figlio di Jackson Browne

La celebre copertina di Rolling Stone del 1974 è tornata alla mente di molti, con Jackson Browne che accarezzava il volto del figlio allora bambino. Negli ultimi anni Ethan aveva preferito una vita più appartata, pur continuando a lavorare nel mondo della musica, recitazione e moda. Suo padre parlava di lui con affetto, come in un’intervista del 2022, quando lo descriveva così: “Ethan è un padre fantastico. È un figlio fantastico, un uomo fantastico… Adoro vederlo con i suoi figli”, aggiungendo poi: “Quando lo vedo nei suoi film, quando fa il modello, con sua figlia, e quando è un padre così fantastico, mi rende molto orgoglioso”. Nel frattempo, il medico legale della contea di Los Angeles ha rimandato la comunicazione della causa della morte. Gli accertamenti sono ancora in corso e la famiglia attende chiarimenti mentre cerca di preservare la propria intimità.