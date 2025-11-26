Lutto nel mondo della musica, è morto a soli 40 anni Shpat Kasapi, uno dei cantanti del pop albanese più amati. Il sospetto è che abbia avuto un arresto cardiaco.

Lutto nel mondo della musica albanese, è morto a soli 40 anni Shpat Kasapi, uno dei cantanti più amati della scena pop albanese.

Classe 1985, ha iniziato a fare musica fin da bambino. Il suo stile moderno e la sua energia sul palco, gli hanno consentito di diventare uno dei cantanti più acclamati soprattutto dai giovani. Ha avuto grande successo non solo in Albania, ma anche in Kosovo. Tra le sue canzoni più famose troviamo “Valle Kosovare”, “Aroma e Say” e “Dashni pa limit.” Shpat Kasapi ha anche preso parte a diversi festival musicali di rilievo oltre che aver collaborato con diversi artisti di rilievo.

Addio a Shpat Kasapi: sospetto arresto cardiaco per il famoso cantante

Il mondo della musica albanese piange la scomparsa di Shpat Kasapi, morto a soli 40 anni. Sembrerebbe che la causa della morte del cantante sia stata un arresto cardiaco. Al momento non sono state diffuse ulteriori notizie. L’Albania piange quindi uno dei cantanti più amati degli ultimi anni.