A pochi mesi dall’inizio di Sanremo 2026, c’è grande attesa per scoprire i nomi dei Big in gara. Un noto cantante, però, dato per molti in lista, ha annunciato che non ci sarà. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2026: assenza pesantissima

Chi saranno i Big della prossima edizione del Festival di Sanremo? Non manca molto per scoprirlo ma, come accade ogni anno, da settimane anzi, da mesi, hanno cominciato a circolare voci sui possibili cantanti in gara.

Tra di loro uno in particolare che, anzi, era quasi stato dato per certo. Invece, lo stesso artista, direttamente dal palco durante uno dei suoi concerti, ha smentito la sua partecipazione, affermando di non aver proprio presentato alcun brano. Di chi stiamo parlando? Scopriamo ora insieme.

Sanremo 2026, assenza pesantissima: le parole del cantante

Come detto manca davvero poco a Sanremo 2026. In attesa di scoprire i nomi dei Big in gara, uno degli artisti nominati più volte come possibili cantanti in gara, ha voluto smentire tali indiscrezioni. Stiamo parlando di Alfa che, dal palco della Prealpi Sanbiagio Arena di Conegliano Veneto ha detto: “ci tengo a prendermi un momento questa sera per dirvi una cosa molto importante. Ho visto molte testate e giornali fare il mio nome per il Festival di Sanremo, ma ci tengo a dirvi la verità: non ho presentate nessuna canzone. Sono in tour in giro per l’Europa, continuamente, da due anni. Sono stati due anni incredibili, pieni di musica e di vita, ma la verità è che da quel Festival di Sanremo di qualche anno fa non mi sono più fermato. E per quanto io ringrazi ogni giorno di poter vivere di musica, sono anche convinto di una cosa: non esiste arte senza pause.“ Il giovane cantautore ha anche detto che non vuole in quella che chiama “la paura di sparire” che “colpisce” molti artisti: “non voglio assecondare quella paura che ci spinge a voler esserci sempre, a tutti i costi.” Alfa ha anche detto che per partecipare a Sanremo serve una canzone che si ama e che si difenderebbe per sempre e che, in questo momento, lui non ha. Infine il cantante ha rivelato che nella pausa vorrebbe riuscire a prendere la patente, a farsi un viaggio e stare un pò con i suoi genitori: “in un periodo storico in cui l’Intelligenza Artificiale può scriverti le canzoni, credo che la cosa più artistica che si possa fare sia dire: ‘non ci sono, non ho bisogno di esserci in questo momento’.”