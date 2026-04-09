“Stalking e diffamazione aggravata”. Denunciato Maurizio Battista, la replica del comico contro l’ex manager

Lite e tensioni tra Maurizio Battista e l’ex manager Fabio Censi, con accuse reciproche, contenuti social contestati e intervento della magistratura.

La vicenda riguarda un contrasto nato tra il comico romano Maurizio Battista e il suo ex manager Fabio Censi, sfociato in una denuncia con accuse di stalking e diffamazione aggravata. Al centro del caso ci sono alcuni contenuti pubblicati sui social e le conseguenze legali e personali derivanti dalla fine del loro rapporto professionale, con richieste di misure cautelari e una reciproca contrapposizione di accuse.

Denunciato Maurizio Battista: contesto della denuncia e gravi accuse mosse

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, e confermato sui social dal diretto interessato, Maurizio Battista è stato oggetto di una denuncia presentata dal suo ex manager, Fabio Censi, che lo accusa di stalking e diffamazione aggravata. All’interno dell’azione legale verrebbe inoltre richiesta l’applicazione di una misura interdittiva nei confronti del comico romano.

Al centro della vicenda ci sarebbero alcuni contenuti pubblicati da Battista sui social network, nei quali, pur senza fare esplicitamente il nome dell’ex impresario, fa riferimento a “uno sciacallo” accusato di avergli sottratto una somma vicina a un milione e mezzo di euro.

Nella ricostruzione riportata nella denuncia, redatta dall’avvocato Pietro Nicotera, si evidenzia come il rapporto professionale tra i due, iniziato nel 2018, si sia interrotto improvvisamente su iniziativa di Battista. Dopo tale rottura, il comico avrebbe iniziato a condividere con frequenza quotidiana video in cui utilizzava espressioni forti e allusive, descrivendo situazioni metaforiche come quella “di uno sciacallo inseguito da un cacciatore con il fucile carico”. Secondo quanto riportato, tali contenuti, pur non indicando direttamente il destinatario delle accuse, avrebbero attirato l’attenzione di un ampio pubblico, generando curiosità tra i suoi follower.

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“Stalking e diffamazione aggravata”. Denunciato Maurizio Battista, la replica del comico contro l’ex manager

La denuncia sottolinea anche come lo stesso Battista avrebbe a sua volta presentato un esposto nei confronti dell’ex manager. Questa iniziativa sarebbe stata richiamata in una comunicazione inviata dal comico ai consiglieri comunali di Canterano, dove Censi ricopre il ruolo di assessore e vicesindaco. Dal punto di vista del legale della parte denunciante, il comportamento attribuito all’artista avrebbe avuto un impatto significativo sullo stato emotivo del suo assistito, descritto come caratterizzato da “un perdurante e grave stato di ansia e di paura” e da un timore concreto per la propria sicurezza personale. Per questo motivo, nella denuncia viene richiesta l’adozione di una misura cautelare volta a prevenire eventuali ulteriori comportamenti ritenuti illeciti.

A seguito della diffusione della notizia, Battista ha replicato attraverso un messaggio pubblicato sui social, in cui ha contestato le accuse mosse nei suoi confronti. Nel suo intervento ha sostenuto di possedere documentazione a supporto delle proprie affermazioni e ha affermato: “Buongiorno, buon pranzo. Mi è arrivata poco fa la comunicazione che quel soggetto, che mi ha denunciato per diffamazione. Ma ha fatto un errore. Diffamazione significa diffamare qualcuno di una cosa che non ha fatto. Ma lui quelle cose che io gli urlo, le ha fatte, ho tutta la carta che parla, ho tutti i documenti, capito?”.

Ha poi aggiunto ulteriori considerazioni sul piano legale e personale, affermando: “La diffamazione prevede una pena da un anno a 1000 euro. Allora, io sono incensurato, c’è il rischio che l’anno non lo faccio. Tu non lo so e poi per i 1000 euro, vabbè, mi paghi te con quelli che mi hai fregato, no?”. Infine, ha ribadito la propria posizione in termini più diretti, sostenendo che tra le accuse reciproche esistano differenze sostanziali e concludendo con un’espressione di tono acceso: “Gobbo di merda, non pensare che mi metti paura con una denuncia per diffamazione”.