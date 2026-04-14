Chiara Balistreri, in lacrime, si è sfogata con i suoi follower sui social. Il suo ex fidanzato, violento, sta per uscire dal carcere e andare ai domiciliari.

Chiara Balistreri in lacrime, lo sfogo sui social: “Il mio ex violento esce dal carcere”

Si è rivolta ai suoi follower in lacrime Chiara Balistreri, nel giorno in cui le è arrivata la telefonata che non avrebbe mai voluto ricevere: il suo ex compagno, che era stato condannato in Appello a cinque anni e nove mesi per maltrattamenti e lesioni, sta per uscire di prigione per andare ai domiciliari: “Sono appena stata svegliata da una chiamata della Polizia che mi informava che Gabriel fra due giorni tornerà a casa, tornerà a casa con un dispositivo.

Dispositivo che io non accetto, io non voglio nessun dispositivo, perché se a me dovesse mai succedere qualcosa mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa l’ennesima volta.”

Chiara Balistreri in lacrime sui social: “Non donne non valiamo niente per questo Stato”

Gabriel Costantin, ex fidanzato di Chiara Balistreri, tra pochi giorni uscirà dal carcere per andare ai domiciliari.

Era il novembre del 2024 quando l’influencer aveva denunciato su TikTok le violenze subite, con la condanna per il giovane romeno a sei anni e tre mesi in primo grado, per poi passare in Appello a cinque anni e nove mesi. La Balistreri, come visto, si è sfogato sui social: “questo è uno Stato che non ci tutele, vi ho portato con me in tutta la mia battaglia, ma è giusto anche farvi vedere che sconfitta ho preso oggi e quanto noi donne non valiamo niente per questo Stato. Allo Stato non basta che lui sia scappato già una volta alle restrizioni domiciliari, non basta che abbia fatto parte di una rissa in carcere enorme, che si sia rivelato più volte violento con gli altri detenuti, che abbia picchiato il suo compagno di cella pochi mesi fa e gli abbia rotto la mascella. A prendere la decisione di rimandarlo a casa perché merita una seconda possibilità sono state tre donne e questa cosa mi fa ancora più schifo.”