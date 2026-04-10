Megan Fox attrice statunitense di grandissimo successo si è dimostrata un’icona con un numero di seguaci che supera il milione di followers e sui social non perde occasione di mostrarsi divertente con un pizzico di sana malizia indirizzata a chi ha mostrato di non meritarla e l’ultima trovata social fa davvero discutere.

Megan e la fine della relazione con l’ex Machine Gun Kelly

Megan Fox è tornata sui social lo scorso marzo, dopo aver rotto all’improvviso con l’ex fidanzato Machine Gun Kelly da cui ha avuto la quarta figlia.

L’attrice americana si è infatti mostrata in abiti succinti, rivelando il suo corpo che ha incantato milioni di fans sin dal suo debutto nel primo capitolo di Transformers 19 anni fa e che da quel momento non ha accennato a fermarsi.

Oltre a numerosi film è stata oggetto di copertine e calendari, anche se ultimamente il gossip ha parlato per lei, difatti la conclusione della storia con l’ex è stata oggetto di discussioni e articoli in tutto il mondo, principalmente perché lei non ha detto nulla in merito.

La diretta Instagram e la diffusione del numero di cellulare

Ultima trovata social di Megan Fox, lei in un contesto da scuola, dove in un abito di pelle nero interpreta una maestrina sexy e decide di diffondere il suo numero di cellulare ai fans.

Il numero naturalmente viene oscurato sul finale, come riportato da Dilei.it ma lei lancia il messaggio ai fans – “scrivetemi, messaggiatemi, chiamatemi, ci divertiamo insieme non vedo l’ora…” – parole che hanno fatto il giro del mondo.

Indirizzate ovviamente all’ex che continua a mostrare foto della loro bambina con messaggi diretti a lei in attesa di un suo ritorno, lei però sembra di tutt’altro avviso, pronta a riprendersi la propria vita in un modo tutto nuovo.