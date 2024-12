Appena un mese fa, l’11 novembre, sul profilo social di Megan Fox erano apparse delle foto che la ritraevano in dolce attesa. In quell’occasione, insieme a Machine Gun Kelly, aveva annunciato ai fan l’arrivo di un nuovo membro nella loro famiglia. Nelle ultime ore, però, è emersa un’indiscrezione sulla coppia: i due si sarebbero lasciati.

TMZ ha riportato la notizia della rottura tra Megan Fox e Machine Gun Kelly. Secondo quanto emerso, la coppia avrebbe avuto un pesante litigio durante il fine settimana del Ringraziamento a Vail, in Colorado. Megan avrebbe scoperto cose sconvolgenti sul cellulare di Machine Gun Kelly e avrebbe deciso di interrompere subito la relazione.

Lo scorso anno, Fox aveva rivelato di aver avuto un aborto spontaneo durante la sua relazione con Kelly, raccontando in un’intervista a Good Morning America:

“Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia. Ho tre figli, quindi è stato molto difficile per entrambi e ci ha fatto intraprendere un viaggio molto complicato, insieme e separatamente…cercando di capire “Cosa significa?” e “Perché è successo?'”