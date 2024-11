Megan Fox è incinta del suo primo figlio con il compagno Machine Gun Kelly: la star, già mamma di tre figli avuti con il suo ex marito, ha annunciato la gravidanza attraverso un post su Instagram.

Megan Fox è incinta: l’annuncio su Instagram

“Nulla è mai veramente perduto. Bentornato” scrive Megan Fox su Instagram che con uno scatto senza veli in cui, coperta da un liquido nero, mette in mostra il pancione per la prima volta. Poi l’immagine del test di gravidanza con la scritta “Si“. La 38enne aspetta il primo figlio con il compagno Machine Gun Kelly dopo i tre avuti con l’ex marito Brian Austin, anche Kelly è già padre di una ragazza di 15 anni.

Megan Fox e l’aborto nel 2023

La colonna sonora del post è la canzone “Last November“, brano del compagno della star. La canzone è dedicata alla dolorosa esperienza vissuta insieme: qualche anno fa, Megan Fox aveva avuto un aborto spontaneo, perdendo il bambino che aspettava dal fidanzato. Di questo episodio ne aveva parlato pubblicamente nel 2023 attraverso delle poesie contenute nel suo libro.

