Anche se la showgirl non si espone, i media argentini ne sono certi: Wanda Nara sarebbe incinta di L-Gante. Mauro Icardi, appena saputa la notizia, sarebbe partito immediatamente per Buenos Aires.

Wanda Nara incinta di L-Gante? Le indiscrezioni

Wanda Nara è uscita allo scoperto con il rapper negli scorsi giorni, postando immagini di baci: i due avevano già avuto un flirt nel 2022. La giornalista Yanina Latorre, una delle maggiori esperte di cronaca rosa in Argentina, ha detto: “Ho sentito L-Gante e mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre“. Per il momento nessuna dichiarazione pubblica da parte di Wanda Nara, già mamma di cinque figli (tre avuti da Maxi Lopez e due da Mauro Icardi).

Wanda Nara incinta? La reazione di Mauro Icardi

Il giornalista Pepe Ochoa, nel programma televisivo LAM, ha raccontato che Mauro Icardi ha preso il primo volo per l’Argentina appena ricevuta la notizia della gravidanza di Wanda Nara. “Qualcuno gli ha detto che Wanda è incinta di L-Gante e lui in due occasioni ha parlato anche con un’ostetrica. Le informazioni che riceve sono molto specifiche, quindi è convinto che sia vero. È tornato in Argentina per vedere le figlie ma anche per capire meglio la situazione” ha detto il gornalista, che ha poi aggiunto: “Lui voleva andare a Roma, ma in seguito a questa notizia ha preso il primo volo per l’Argentina“.

