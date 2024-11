Naike Rivelli, attrice e cantante italiana, ha rivelato alcuni dei suoi segreti: dalla legalizzazione della cannabis, ai peli sul corpo fino alla querelle con Barbara D’Urso.

I segreti di Naike Rivelli: cannabis, peli sul corpo e menopausa

“Lo dico sempre: fumare cannabis non fa bene. Io e mia mamma non sponsorizziamo droghe. Qui non si parla degli oli che compri nei negozietti, ma di prescrizioni mediche. La battaglia che facciamo è per far sì che le persone siano informate sulla cannabis medica, e sappiano che non ha nulla a che vedere con le droghe“. Tante donne portano avanti la missione della normalizzazione dei peli e, tra queste, c’è anche Naike Rivelli. Nelle ultime ore, la figlia di Ornella Muti si è trovata a parlare dei suoi peli pubici: “Mi depilo solo le ascelle per il sudore“. Naike ha anche parlato della menopausa: “Dopo aver visto tanti dottori, ginecologi e endocrinologhi, dopo 5 anni di meno pausa intensa, nessuno mi ha saputo dire qualcosa sulle caldane. Giorno e notte. La notte un incubo, faccio saune finlandesi e perdo peso. Nessuna cura mi ha aiutato, nessun estrogeno ne ormone ha tolto le caldane. Solo il Bedrocan dalla farmacia aiuta a dormire tra una caldana e l’altra. Sto provando ogni tipo di cura naturale ora. Se trovo una soluzione ve la passo subito“. La menopausa è insorta precocemente in Naike, a soli 43 anni.

Naike Rivelli e la querelle con Barbara D’Urso

Naike Rivelli è stata condannata dal Tribunale di Alessandria per aver diffamato Barbara D’Urso: secondo l’accusa, la figlia di Ornella Muti usò, in due video pubblicati su Instagram, espressioni tali da far intendere che il successo lavorativo della conduttrice televisiva fosse dovuto a favoritismi ottenuti mediante espedienti legati alla sfera sessuale.

