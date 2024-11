Nella puntata di “Affari tuoi” andata in onda il 10 novembre, a sfidare il Dottore è stata Nicole, concorrente della regione Friuli Venezia Giulia. La puntata ha regalato dei momenti di complicità tra il conduttore e la concorrente, con un finale da favola che ha generato numerosi commenti sui social.

Leggi anche: La verità dietro il dramma di Alfred e Sofia dopo Temptation Island

Affari tuoi, la partita di Nicole

La partita di Nicole non inizia nel migliore dei modi: la concorrente, affiancata in studio dalla madre, pesca subito sia i 200mila che i 50mila euro. Un inizio horror visto che dopo Nicole elimina anche i 10mila, 15mila e 75mila euro. A quel punto chiama il Dottore che offre 20mila euro, assegno subito tritato dalla concorrente che però nel pacco successivo trova 100mila euro. A quel punto De Martino chiede la giacca blu ad una donna tra il pubblico e la mette alla concorrente, vestita completamente di rosso. Al tiro succcessivo, Nicole trova un blu e il conduttore commenta: “La giacca funziona!“.

Finale da favola per la concorrente: De Martino la prende in braccio

Dopo una serie di chiamate fortunate, Nicole chiama il pacco che contiene i 300mila euro. In finale, sul tabellone rimangono 1 euro e 30mila euro e il conduttore dice alla concorrente: “Adesso non ci resta che scoprire cosa c’è nel pacco. Se vinci ti devi togliere i tacchi! Se se ne va con un euro… io salgo sopra, le faccio levare i tacchi e poi glieli tiro in faccia, Dottore“. De Martino chiede a Nicole di “spacchettare anche le scarpe“, la prende in bracco per farla sedere sul tavolo e le toglie le scarpe. “Un finale da Cenerentola. Vediamo se nel pacco c’è una zucca o una carrozza“. Nel pacco di Nicole, alla fine, c’erano i 30mila euro e De Martino festeggia con la concorrente prendendola in braccio.

Leggi anche: Scontro tra giudici a Ballando con le stelle: il battibecco infuocato