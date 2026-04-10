Il mondo del web ha centinaia se non migliaia di influencer che ogni giorno pubblicano contenuti di ogni genere e che hanno una schiera di appassionati followers che non si perdono un attimo della loro vita, è la società del 2026 dove conta farsi vedere sia sè stessi ma soprattutto quello che si fa.

Influencer in Italia, un mercato ricco

Il mercato degli influencer in Italia è davvero ricco, indipendentemente dall’ambito in cui si riesce ad emergere grazie ai contratti di sponsorizzazione si riesce a far diventare, quello che è iniziato per gioco, un vero e proprio lavoro.

Infatti si è potuto vedere come persone che hanno iniziato giovanissime, sono riuscite grazie al lavoro a guadagnare molto continuando il loro processo di influenza sul pubblico e aggiornandosi a livello comunicativo.

Difatti è quella la parte di maggior valore, riuscire a comunicare efficacemente il proprio messaggio ad una miriade di ascoltatori, in alcuni casi superano addirittura il milione di persone.

Cliomakeup ed il furto subito a Milano

Cliomakeup è una delle influencer più famose nel settore del beauty, con una carriera iniziata giovanissima, sin da subito è riuscita a farsi strada ed avere un numero di seguaci davvero elevato.

Ha persino lanciato una linea di prodotti a suo nome che oggi vengono acquistati da centinaia di donne o ragazze in Italia in quanto è riuscita a rendere la bellezza femminile accessibile mantenendone la qualità.

La notizia di oggi è relativa al furto, il secondo in 5 anni, subito ieri mentre si stava godendo la pausa pranzo. Come riportato da LiberoQuotidiano la donna aveva la borsa vicino a sè ed in una frazione di secondo è sparita.

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Immediato l’appello social nel tentativo di ritrovarla, in particolare per le chiavi, sia dell’auto che di casa, all’interno e per i documenti oltre che per le foto delle bambine e del nonno. Un oggetto carico di valori affettivi.