A breve tornerà in tv ma, per Roberta Capua, gli ultimi mesi non sono stati per niente facile. La conduttrice ed ex Miss Italia ha infatti reso noto per la prima volta della morte del suo ex marito, Stefano Cassoli, in un incidente stradale il maggio scorso.

Il dolore di Roberta Capua, l’ex marito morto in un incidente: “È stato il mio più grande amore”

A settembre tornerà in tv con “Bella Ma‘” ma, per Roberta Capua, questi sono stati mesi difficile. La conduttrice ha infatti rivelato di aver affrontato, lo scorso 31 maggio, un grave lutto, ovvero la morte dell’ex marito, Stefano Cassoli, a causa di un incidente stradale. La Capua lo ha raccontato in una intervista a F, ecco le sue parole: “il 31 maggio scorso, il mio ex marito ha avuto un incidente e non c’è più. Lo dico per la prima volta. Fino a oggi non sono riuscita a parlarne pubblicamente. Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta. Lui è stato e resterà sempre il più grande amore della mia vita. La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute: nel 2023, uno dopo l’altro, ho perso anche i miei genitori, che amavo moltissimo. Ma voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me…”

Roberta Capua, il matrimonio con Stefano Cassoli

Roberta Capua e Stefano Cassoli si sono sposati nel 2011, per poi separarsi nel 2024. Dal loro amore è nato Leonardo che, come dichiarato dalla conduttrice, andrà a studiare a Madrid, Business Administratrion. A inizio anno, Roberta Capua aveva detto le seguenti parole sulla fine del matrimonio con Stefano Cassoli, ospite di “Storie di donne al bivio”: “Cosa non gli perdono? Il non aver cercato di tenere con le unghie e con i denti insieme questa relazione. Ci sono crisi da cui non ci si può riprendere e a noi non è accaduto.”