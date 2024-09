Roberta Capua commemora Luca Giurato citando uno dei suoi errori più celebri: «Lui si chiama Lampino, mentre io mi chiamo Giorgio».

Roberta Capua, ex co-presentatrice di Unomattina, ricorda l'amato conduttore e giornalista Luca Giurato, deceduto a 84 anni per infarto. Giurato era conosciuto per il suo carisma e i momenti di ilarità derivanti dai suoi errori e lapsus. Capua ha condiviso un aneddoto su Instagram in cui Giurato chiamò erroneamente un cane ospite in studio con il nome del suo proprietario, sottolineando come rimarrà nei ricordi come un personaggio televisivo spiritoso e caloroso.

Ricordando Luca Giurato, Roberta Capua, sua ex co-presentatrice di Unomattina per diverse stagioni, ha condiviso un particolare aneddoto riguardo all’amato conduttore e giornalista. Giurato, che ha perso la vita a 84 anni a causa di un infarto mercoledì, era noto per il suo carisma, il suo sorriso affabile e i momenti divertenti che regalava al suo pubblico grazie ai suoi errori e lapsus, che ormai fanno parte del patrimonio televisivo italiano. Capua ha voluto omaggiarlo con un ricordo pubblicato sul suo profilo Instagram, scegliendo un episodio specifico di Unomattina. In quella puntata, lei e Giurato avevano in programma di accogliere in studio Lampino, un cane da tartufo, e il suo padrone, Giorgio. La situazione è diventata irresistibilmente comica quando Giurato ha erroneamente chiamato il cane con il nome del suo proprietario. “Voglio ricordarti così,” ha scritto Capua, evidenziando come Giurato rimarrà nel cuore di molti come uno spiritoso e caloroso personaggio televisivo.