Il mondo di Hollywood è in lutto per la morte dell’attore James Ransone, noto soprattutto per la serie Tv “The Wire” e per il film “It – Capitolo 2”. Ransone aveva 46 anni.

L’attore statunitense, James Ransone, è morto all’età di 46 anni.

Secondo quanto risulta dai registri del Los Angeles County Medical Examiner, il decesso dell’attore è avvenuto lo scorso venerdì, ovvero il 19 dicembre. Ransone è stato trovato impiccato, quindi si sarebbe tolto la vita. Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte della famiglia. James Ransone lascia la moglie, Jamie McPhee, e i loro due figli.

Il mondo del cinema piange la morte dell’attore James Ransone, morto a 46 anni. Come detto poc’anzi, l’attore si sarebbe suicidato. Nella sua lunga carriera come attore, lo ricordiamo soprattutto per aver interpretato Ziggy Sobotka nella serie Tv “The Wire” e per aver interpretato Eddie Kaspbrak da adulto in “It – Capitolo 2”. Lo abbiamo visto anche nei film horror “Sinister”, “Sinister 2” e in “The Black Phone”, a cui avrebbe dovuto anche seguire il sequel.