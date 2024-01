Julio Iglesias fermato in aeroporto: nella sua valigia 42 chili di cibo

Julio Iglesias fermato in aeroporto: nella sua valigia 42 chili di cibo

Julio Iglesias fermato e detenuto in aeroporto: nella sua valigia sono stati trovati 42 chili di cibo.

Disavventura in aeroporto per il cantante spagnolo Julio Iglesias. L’artista è stato fermato perché nella sua valigia sono stati trovati 42 chili di cibo. Soltanto dopo i dovuti controlli è stato rilasciato.

Julio Iglesias detenuto in aeroporto: nella sua valigia 42 chili di cibo

Lo scorso 10 gennaio, Julio Iglesias ha vissuto una brutta disavventura presso l’aeroporto di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Il cantante spagnolo è stato detenuto dalle autorità locali perché nella sua valigia è stato trovato un contenuto sospetto: 42 chili di cibo.

Cosa conteneva la valigia di Julio Iglesias?

Stando a quanto riportato dal programma televisivo Fiesta, la valigia di Julio Iglesias conteneva ben 42 chili di cibo. Nello specifico: frutta, verdura e legumi. Davanti a rucola, fragole, funghi, pomodori, spinaci e lamponi, le autorità dell’aeroporto di Punta Cana sono rimasti sconvolti.

Perché Julio Iglesias trasportava 42 chili di cibo?

Secondo quanti conoscono bene Julio Iglesias, la sua valigia conteneva 42 chili di cibo perché quando si sposta lontano da Madrid ha bisogno di portare con sé i suoi alimenti preferiti. Non è la prima volta, infatti, che viene pizzicato con bagagli sospetti. Anche in questo caso, però, la situazione si è risolta in modo amichevole.