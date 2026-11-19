Milano, 19 nov. (askanews) – In anteprima il video “The Glitch” nuovo singolo dei PlayHz. Un viaggio sonoro tra tensione e caos, dove il collasso di un sistema diventa il punto di partenza per una nuova consapevolezza e un simbolo di libertà.Con “The Glitch”, i PlayHz tornano con un nuovo singolo dal sound duro, oscuro e inquietante, costruendo un universo sonoro in cui tensione e caos si intrecciano in un’atmosfera distopica e cinematografica.Il brano evoca uno scenario fantascientifico in cui un sistema digitale collassa, la realtà si deforma e qualcosa inizia a ribellarsi.

Un immaginario sonoro potente e carico di suggestioni, che accompagna l’ascoltatore in un percorso attraverso inquietudine, energia e disordine, trasformando progressivamente il caos in una presa di coscienza.In questo scenario, il glitch non è soltanto un errore o un’anomalia del sistema, ma diventa il simbolo di una rottura necessaria, di un risveglio e della possibilità di liberarsi da ciò che limita.”The Glitch” si sviluppa così come un viaggio dal disordine alla consapevolezza, in cui anche il collasso può rappresentare l’inizio di una nuova possibilità: quella di ritrovare la propria libertà e guardare al futuro con speranza.Nati nel 2020 come progetto dedicato alla composizione di colonne sonore per videogiochi indipendenti, i PlayHz intraprendono nel 2024 una profonda evoluzione artistica, ridefinendo i confini del proprio sound.

Dall’incontro tra le atmosfere retro-wave degli anni ’80, le texture elettroniche dei ’90 e la potenza ruvida delle chitarre distorte prende forma il Game-Metal, un linguaggio sonoro originale che affonda le radici nel background underground della band e nella sua passione per il digital storytelling.