Milano, 19 nov. (askanews) – In anteprima il video “Cleopatra” nuovo singolo di Sacrane, artista pop/dance dall’identità autoriale e visiva riconoscibile che ha scelto il brano come focus track del suo primo album in italiano, “Paura”, uscito venerdì 13 novembre 2026 (distribuito da The Orchard).Il disco trasforma il timore in materia sonora e visiva: luoghi allegorici, presenze mitiche e atmosfere cinematografiche accompagnano un’esplorazione emotiva senza filtri.

Un universo in cui l’oscurità si intreccia con la sensualità del clubbing e le suggestioni della cultura queer, per raccontare fragilità, conflitti interiori e desiderio di liberazione.Sarai regina, o in una trappola? Dichiarazione d’amore alla comunità LGBTQIA+ e alla cultura drag, il videoclip di “Cleopatra” vede la drag queen Lola VonDen nei panni della regina d’Egitto e Sacrane in quelli del suo messaggero.Il video rilegge la storia di Cleopatra come un rituale che si ripete da duemila anni, ogni volta che qualcuno cerca di impossessarsi di ciò che non gli appartiene.

Un messaggero reca alla regina la notizia della sua disfatta, preceduta da un bacio tra lui e l’uomo venuto a reclamarla. Prende così forma un antico gioco di seduzione e dominio, destinato a trasformarsi in uno scontro: Cleopatra viene desiderata, corteggiata e inseguita, ma rifiuta di appartenere a chiunque. Quando la trappola si chiude, sceglie di combattere anziché diventare prigioniera.Il messaggero e la regina finiscono per rispecchiarsi fino a confondersi: forse sono la stessa persona, o forse Cleopatra è soltanto un’ombra, il ricordo di una storia di desiderio e sopraffazione destinata a ripetersi.

Fino alla caduta nella sabbia, in un simbolico sprofondamento nell’inconscio.