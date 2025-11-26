I Bianchi erano stati condannati all'ergastolo in primo grado, pena ridotta a 24 anni nel primo processo d'appello e di nuovo mutata nell'appello bis

Nuova svolta nell’ambito del processo contro i fratelli Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro, il giovane 21enne ucciso la sera del 6 settembre 2020 nel corso di un pestaggio a Colleferro. La Cassazione ha preso una decisione definitiva in merito alla condanna per Marco e Gabriele Bianchi dopo la sentenza all’ergastolo in primo grado e alla concessione, nel primo processo d’appello, delle attenuanti generiche che avevano ridotto la pena portandola per entrambi a 24 anni.

Le cose sono cambiate di nuovo con l’appello bis di marzo 2025, quando Marco Bianchi è stato condannato all’ergastolo mentre la pena per Gabriele è salita a 28 anni.

Omicidio Willy Monteiro, la Cassazione ha deciso le pene per Marco e Gabriele

Epilogo differente per Marco Bianchi e Gabriele Bianchi, i due fratelli accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. É arrivato dopo la camera di consiglio al termine dell’udienza del processo: il tutto a seguito della requisitoria del sostituto procuratore generale Luigi Birritteri della mattinata, accolta dai giudici della Quinta sezione penale i quali hanno deciso di rendere definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi.

Situazione differente, invece, per il fratello Gabriele per il quale ci sarà un nuovo processo di Appello. Si tratterà dunque del terzo Appello, allo scopo di ridiscutere le attenuanti generiche a lui concesse. Era invece già stata riconosciuta la responsabilità penale per omicidio volontario, da parte della Cassazione, per tutti gli imputati e le condanne a 23 e 21 anni per Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, gli altri due imputati, erano state rese definitive.