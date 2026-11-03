Mattinata di tensione negli aeroporti europei, con diverse segnalazioni di allarme bomba a bordo di aerei in transito. Tra gli scali interessati anche Roma Fiumicino, dove due voli Ryanair sono stati sottoposti a controlli di sicurezza. Artificieri e caccia dell’Aeronautica Militare sono entrati in azione: ecco cosa è successo e quali aeroporti sono stati coinvolti.

Allarme nei cieli europei, segnalazioni anche in Polonia, Spagna e Bulgaria

Le verifiche nello scalo romano arrivano in una giornata segnata da una successione di segnalazioni analoghe in diversi Paesi europei. Almeno quattro aeromobili sono stati interessati da possibili minacce, in una circostanza che ha attirato l’attenzione delle autorità per la sua natura «altamente insolita».

La sequenza era iniziata il giorno precedente con un volo Wizz Air decollato da Londra Luton e diretto a Sofia. Durante il tragitto, una segnalazione di bomba aveva costretto l’equipaggio a modificare la rotta e ad atterrare a Budapest. Il ministro della Difesa ungherese, Romulusz Ruszin-Szendi, aveva poi chiarito che non si trattava di una minaccia reale, mentre la polizia aveva avviato gli accertamenti per risalire all’origine della comunicazione.

Nelle ore successive, un nuovo intervento ha coinvolto un aereo LOT proveniente da Londra Heathrow e diretto a Varsavia-Chopin. A bordo si trovavano 181 persone e, per consentire i controlli, il comandante ha raggiunto lo scalo di Varsavia-Modlin. L’aeroporto è rimasto temporaneamente chiuso per permettere alle autorità di svolgere le ispezioni. Sempre nella capitale polacca è stato segnalato un possibile oggetto pericoloso su un volo SAS partito da Copenaghen. Sul posto sono intervenute anche unità cinofile addestrate a individuare sostanze esplosive, come documentato dalle immagini pubblicate dal quotidiano danese BT.

Un’altra emergenza ha riguardato il collegamento Ryanair FR4116 da Manchester a Murcia, in Spagna. L’aereo, con 114 passeggeri e sette membri dell’equipaggio, è atterrato regolarmente e ha superato i controlli: la Guardia Civil ha infatti escluso la presenza di esplosivi, consentendo la ripresa delle normali operazioni aeroportuali. A completare il quadro è arrivata una segnalazione relativa a un volo proveniente da Israele e diretto a Sofia. Le unità antiterrorismo bulgare hanno avviato le verifiche e, stando all’emittente pubblica BNT, il messaggio avrebbe fatto riferimento non soltanto all’aereo, ma anche a diverse istituzioni.

Allarme bomba a Fiumicino, due voli Ryanair sotto controllo: caccia in volo

Momenti di apprensione all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove nella mattinata del 3 novembre sono state segnalate due possibili minacce esplosive nel giro di poco più di un’ora. A essere interessati sono stati due voli Ryanair in arrivo da Dublino e Lisbona, entrambi sottoposti alle verifiche delle autorità.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 9.40, quando un aereo ha raggiunto lo scalo romano dopo che era stata diffusa una segnalazione anonima sulla presunta presenza di una bomba a bordo. Come riportato da Il Messaggero, la comunicazione ha fatto scattare immediatamente il dispositivo di sicurezza: gli artificieri hanno raggiunto il velivolo e avviato un’ispezione approfondita per escludere qualsiasi rischio. Gli accertamenti non avrebbero però confermato la minaccia e non sarebbe stato rinvenuto alcun ordigno.

Nel corso delle operazioni, l’Aeronautica Militare ha inoltre impiegato alcuni caccia, decollati per intercettare e accompagnare l’aereo fino a Fiumicino. Misure precauzionali sono state adottate anche per il secondo volo coinvolto, senza che si verificassero particolari conseguenze per chi era a bordo. La situazione è rimasta sotto controllo e non sono stati segnalati disagi per i passeggeri.